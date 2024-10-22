شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شيفرون مصر يشيد بالمستوى التعليمى للكوادر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال كريستيان سفنسدن الرئيس الاقليمى لشركة شيفرون مصر للبحث والاستكشاف" نحن فخورون إن نصف الطاقة البشرية لدينا من النساء، فالنجاح في بيئة العمل يتطلب فرص متساوية بين الجميع، فالتنوع هام وضروري للتعرف على مختلف الآراء وادماجها في منظومة الأعمال، واود إن اشيد بالمستوي التعليمي للكوادر المصرية والذي يعد مميزا ".

وجاء ذلك خلالجلسة حوارية بعنوان (تمكين العاملين: بناء جيل جديد من القادة مع ضمان التنوع والادماج) بمؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط MOC 2024 والتي أدارتها المهندسة ايمان هيل المدير الاقليمى والمدير العام لشركة فالكو، بمشاركة ايفان الميدا رئيس شركة اكسون موبيل مصر للبحث والاستكشاف، وكريستيان سفنسدن الرئيس الاقليمى لشركة شيفرون مصر للبحث والاستكشاف، ووانج هاو رئيس شركة هاواوى للتكنولوجيا بمنطقة شمال افريقيا، والمهندسة ريهام محمد مدير عام تنمية الاعمال بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

استهدفت الجلسة إلقاء الضوء علي توجهات التنوع في بيئة العمل مابين الرجل والمرأة في قطاع الطاقة، وتبوء المرأة لمكانها في القيادة وصنع القرار.

وقال ايفان الميدا رئيس شركة اكسون موبيل مصر للبحث والاستكشاف "إن تطبيق التنوع واحترام الثقافات حاكم اساسي لبيئة العمل لدينا كشركة عالمية، نعمل في 19 دولة حول العالم علي تحقيق تلك المباديء مما يدعم بيئة العمل، القيادات النسائية في اكسون موبيل يشغلن مواقع قيادية عديدة، فلابد وان تشترك جميع العقول في تحقيق مانتطلع إليه من اعمالنا ".

وأكد وانج هاو رئيس شركة هاواوى للتكنولوجيا بمنطقة شمال افريقيا إن شركته حريصة علي خلق بيئة تعاونية تسمح فيها لجميع الافراد بحرية التعبير عن آرائهم وافكارهم، والجميع يشترك في مناقشة الحلول لأي تحديات، نؤمن بالعمل الجاد وبأهمية البحث والتطوير والتدريب ومشاركة الخبرات.

وأكدت المهندسة ريهام محمد مدير عام تنمية الاعمال بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن العمل في إطار فريق متنوع هو أفضل طريق لتنفيذ الاستراتيجيات والابتكار وصولا لتحقيق افضل النتائج، فالتنوع في المهارات والاراء والسمات الشخصية هو الذي يفيد في النهاية ويؤدي لنجاح المنظمة.



