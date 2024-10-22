تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها النساجون الشرقيون للسجاد، وجهينة للصناعات الغذائية، وحديد عز، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، والنساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم جنوب الوادي للأسمنت، وراميدا، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 30437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 37746 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13351 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 7857 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 11044 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3185 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 7959 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وجنوب الوادي للأسمنت، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والعربية للأسمنت، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 768 سهمًا، واشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 1000 سهم، 167.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 200 سهم، 2.3 مليون سهم، 85 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 10 آلاف سهم، 5397 سهمًا، 2000 سهم، على الترتيب، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 207.8 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 224 سهمًا.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، واشترت الثانية 100 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة 3.2 مليون سهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الدلتا للسكر، عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18%، وأرجعت الشركة سبب انخفاض الربح إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وانخفاض كميات السكر المباعة، وزيادة الفائدة المدينة على التسهيلات.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء قطعة أرض المنصورة والمقدرة بمساحة 52 ألف متر بعد التفاوض وتخفيض 10% من قيمة التقييم النهائي للأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء عملية الشراء.

ويأتي ذلك استنادًا إلى البروتوكول المبرم بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء قطعة أرض وسداد 2 مليار جنيه تحت حساب جدية الشراء والمفصح عنه بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1 يناير عام 2024.