شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للطاقة بدبى: نتعاون مع جهاز الكهرباء بمصر لتشجيع الدول لإنشاء أجهزة مماثلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبى أحمد بطى، أنه سيتم التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصرى فى تنظيم المشاريع المشاركة لجائزة الامارات للطاقة والأخذ في الاعتبار تشجيع الدول العربية على إنشاء أجهزة مستقلة للمساهمة فى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوصح الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبى، خلال مؤتمر اطلاق الدورة الخامسة لجائزة الامارات للطاقة تحت عنوان الحياد الكربونى، أن النجاحات التى تمت فى مشاريع الطاقة المتجددة فى دبى كانت سبب وجود مكتب التنظيم والرقابة الذى وفر استثمارات بـ 40 مليار درهم.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى أن الجائزة تركز بشكل كبير على مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة القائمة بمالايقل عن عام تشغيلى ناجح ،بماىيتيح الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وعن معايير المفاضلة فى المشاريع المقدمة أوضح أنه سيتم دراسة وتقييم المشروع من حيث انتاجيته وفائدته الاجتماعية والمادية والأثر البيئى فهل وفرت فرص عمل مثلا، والإبداع والابتكار هو أهم معايير الجائزة، لافتا الى السعى لتسليط الضوء على المشاريع التى تهدف الى تعزيز الطاقة المستدامة والإقتصاد الأخضر.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة إلى ضرورة استنباط حلول مبتكرة لكفاءة واستدامة الطاقة، مشيرا إلى نجاح جائزة الامارات لللطاقة فى تحقيق أهدافها، مشيرا إلى فرص مصر الكبيرة أن تكون من الدول الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة، فمصر يمكنها إنتاج 76 جبجا وات فائض فى الطاقة من الرياح فى 2050.

وأشار أمين المجلس الأعلى للطاقة بأن جائزة الامارات حظيت باهتمام دولى واسع حيث تم استقطاب 40 دولة حول العالم .



