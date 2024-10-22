شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2024 نحو 29720 جنيها، حيث سجل سعر الذهب في مصر تراجعات محدودة بمستهل التعاملات الصباحية، ليستقر الذهب في مصر فوق مستويات 3700 جنيه لعيار 21.

وقفز الذهب أمس بحوالي 25 جنيهًا عند 3740 جنيهًا قبل أن يتراجع ويستقر عند 3715 جنيهًا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 وهو أول هبوط للذهب خلال أسبوع.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4246 جنيها.

عيار 21 يسجل 3715 جنيها.

عيار 18 يسجل 3183 جنيها.



وفي السوق المصري يستهدف الذهب الزحف نحو مزيد من الصعود، وقد يستهدف في مصر 3750 جنيهًا للعيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعًا في الأسواق، طالما أنه حافظ على تداولاته فوق 3700 جنيه للجرام.

يستمر سعر الذهب بمصر في الارتفاع بالقرب من أعلى سعر سجله خلال 8 أشهر، حيث يجد الدعم من ارتفاع السعر العالمي حالياً، وسط محاولة لتجميع المزيد من الزخم الكافي لتخطي هذه المنطقة السعرية إلى 3750 جنيهًا.