شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر الجديدة للإسكان تشترى أرضا فى المنصورة بـ2.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء قطعة أرض المنصورة والمقدرة بمساحة 52 ألف متر بعد التفاوض وتخفيض 10% من قيمة التقييم النهائي للأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء عملية الشراء.

ويأتي ذلك استنادًا إلى البروتوكول المبرم بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء قطعة أرض وسداد 2 مليار جنيه تحت حساب جدية الشراء والمفصح عنه بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1 يناير عام 2024.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على ترشيح حسن علي محمد علي الشوربجي، عضوًا بمجلس إدارة غير تنفيذي، والعرض على أول جمعية عمومية للشركة للتصديق على قرار تعينه، وكذلك تشكيل لجنة الحوكمة بعضوية 3 أعضاء غير متفرغين من مجلس الإدارة وهم: خالد زكريا العادلي إمام، وعمرو إبراهيم أبو العيون، وحسن علي محمد علي الشوربجي، وذلك كجزء من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية.