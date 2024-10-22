شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع وسط جهود وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط وتباطؤ الطلب فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط المحاولات الأمريكية للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستمرار تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول أن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر انخفضت 19 سنتا أو 0.3%، إلى 74.1 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 18 سنتا إلى 70.43 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كشهر أمامي .

وكانت قد ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% في تعاملات أمس الاثنين لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي والذي تجاوز 7% مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط واستمرار توتر السوق بشأن الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران والذي قد يؤدي إلى تعطل إمدادات النفط.

بدورها، قالت المحللة البارزة في شركة "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، إن مكاسب أمس الاثنين يمكن أن تُعزى إلى جني الأرباح الفنية وتغطية المراكز القصيرة في ظل الاتجاه الهبوطي للنفط مع توقعات تشير إلى ضعف الطلب وأسواق النفط المعروض الزائد.

وأضافت أن قوة الدولار الأمريكي التي تدفعها وتيرة تدريجية لتخفيف التضخم العالمي ساهمت أيضا في الضغط النزولي على سوق النفط.

وعادة ما يثقل الدولار القوي كاهل أسعار النفط لأنه يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات غير الدولارية.

وخفضت الصين أمس الاثنين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعا عند التثبيت الشهري، بعد تخفيضات لأسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة الماضية أن اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.