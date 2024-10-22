شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الآسيوية في ظل تقلبات السوق وانتظار تقارير الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء بشكل عام، قبيل تقارير الأرباح في المنطقة وأماكن أخرى.

وانخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 1.4% ليصل إلى 38,418.72، وسجل مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي انخفاضا بنسبة 1.7% ليصل إلى 8,205.70، بينما تراجع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 1.3% ليصل إلى 2,570.48.

وظل مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج ثابتا عند 20,486.56، بينما ارتفع مؤشر "شنجهاي المركب" بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,280.04 بعد خفض أسعار الفائدة الذي تم تطبيقه أمس الاثنين.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لشركة "SPI لإدارة الأصول"، إن "الأسبوعين المقبلين سيشهدان تقلبات كبيرة، حيث شهدت الأسهم والسندات والعملات ارتفاعًا في التقلبات بينما يستعد المستثمرون لعاصفة مثالية من المخاطر، منها الانتخابات الأمريكية وقرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وتهديد متزايد لصراع أوسع في الشرق الأوسط".

وفي وول ستريت، تراجع مؤشر S&P 500 أمس بنسبة 0.2% ليصل إلى 5,853.98، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% عن رقمه القياسي الذي سجل يوم الجمعة، ليصل إلى 42,931.60، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.3% ليصل إلى 18,540.00.