شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للطاقة بدبى: مصر لديها إمكانيات لإنتاج 76 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدولة الإمارات أن المجلس يسعى لتسليط الضوء على المشاريع التى تهدف الى تعزيز الطاقة المستدامة والإقتصاد الأخضر وفى مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدولة الإمارات ،خلال مؤتمر اطلاق الدورة الخامسة لجائزة الامارات للطاقة تحت عنوان الحياد الكربونى، الذى شهد حضور عدد كبير من المهتمين بمجال الطاقة المتجددة وكان على رأس الحضور المهندس طارق الملا وزير البترول الأسبق، والمهندس محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء، أن المجلس يقدم دعم قوى للحد من التغير المناخى وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وخفض الانبعاث الكربونى.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة إلى ضرورة استنباط حلول مبتكرة لكفاءة واستدامة الطاقة، مشيرا إلى نجاح جائزة الإمارات لللطاقة فى تحقيق أهدافها، مشيرا إلى فرص مصر الكبيرة أن تكون من الدول الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة ،فمصر يمكنها انتاج 76 ألف ميجا وات وات فائض فى الطاقة من الرياح فى 2050 .

وأشار أمين المجلس الأعلى للطاقة بأن جائزة الإمارات حظيت باهتمام دولى واسع حيث تم استقطاب 40 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف الى تعزيز جهود حكومة دبى الى افضل الممارسة فى مجال كفاءة الطاقة والطاقة البديلة.