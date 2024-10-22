شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمة استقبال الحوالات الدولية من البريد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الهيئة القومية للبريد خدمة استقبال الحوالات الدولية ضمن الخدمات المالية التي تتيحها لعملائها عبر مكاتبها المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية حيث تمتلك الهيئة أكبر شبكة فروع في مصر تصل لما يقرب من 4850 مكتب.

وفقا للهيئة القومية للبريد تتيح خدمة استقبال الحوالات الدولية من خارج مصر وصرفها من أي مكتب بريد علي مستوي الجمهورية، كما تعد الخدمة هي الأفضل بالنسبة للعملاء غير المتعاملين مع البنوك فهي وسيلة لاستلام التحويلات ببطاقة الرقم القومي، كذلك يتم دفع جميع التحويلات الواردة بالعملة المحلية فضلا عن سهولة الإجراءات، والسرعة في استلام المبالغ بحد اقصى ساعتين من ارسالها.

وأصبح البريد المصري واجهة "المواطن المصري" للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية؛ وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر "مكاتب البريد" المنتشرة في المحافظات؛ حيث يمتلك "البريد المصري" أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية، يستطيع من خلالها الوصول لجميع المواطنين وفي أي مكان، ومن أبرز تلك الخدمات، بريد الرسائل، والبريد الدعائي، والبريد السريع، والطرود البريدية، وخدمات المطبوعات، وخدمة إيزي بوكس، وخدمة وصَّلْها.

الخدمات الحكومية:خدمات صرف المعاشات، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات سداد وتوصيل شهادات مخالفات المرور، وخدمات التربية والتعليم، وخدمات وزارة التعليم العالي، وخدمات الإسكان الاجتماعي، وخدمة صرف الإعانات، وخدمات الشهر العقاري، والحوالات الحكومية.

الخدمات المالية:حسابات التوفير، والحسابات الجارية، والحوالات الفورية، والحوالات الدولية، بطاقات الدفع الإلكتروني التحصيل والإخطار الإلكتروني، والتحصيل لشركات المدفوعات، وخدمات التمويل متناهي الصغر، وخدمات صرف المستحقات.

خدمات مصر الرقمية: تم تقديم خدمات مصر الرقمية في أكثر من 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كما يقوم البريد بتوصيل كافة المستخرجات الخاصة بالمنصة.