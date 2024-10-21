شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 21-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 21-10-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وأم بي للهندسة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعز السيراميك والبورسلين-الجوهرة، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 49 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.11%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 24.7% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 185.9 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 167.5 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 8181 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1802 نقطة.

وصعدت أسهم 145 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 34.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.72%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 32.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.79%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 27.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.63%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 28.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.79%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 14.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 23.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.97%.