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القاهرة - سامية سيد - تفاصيل أكبر طرح لوحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل 66 ألف وحدة لمحدودى الدخل و12 ألف شقة لمتوسطى الدخل الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى وأخرى مقرر تسليمها خلال 36 شهر لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما أبرز الشروط

ينشر الخليج 365 تفاصيل أكبر طرح لوحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ، بواقع 78 ألف وحدة موزعة ما بين 66 ألف وحدة لمحدودى الدخل و12 ألف وحدة لمتوسطى الدخل، كما يتضمن الإعلان الجديد وحدات جاهزة للتسليم الفوى ووحدات سيتم تسليمها خلال 36 شهر ...ونستعرض لكم تفاصيل الطرح الجديد ..

1- الطرح المقبل هو الأكبر لمحدودى ومتوسطى الدخل من 2016 وحتى الان.

2- الطرح يتضمن 66 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و12 الاف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.

3- الطرح المقبل يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوى ووحدات سيتم تسليمها بعد 36 شهر.

4- تم تعديل الحد الادنى للدخل والحد الأقصى للدخل لمحدودى وكمتوسطى الدخل.

5- الحد الأدنى بالنسبة لمحدودى الدخل 3500 والأقصى للأسرة 12 ألأف و8 الاف للأعزب.

6- الحد الأقصى لمتوسطى الدخل 25 ألف للأسرة و20 الف للأعزب.

7- الطرح الجديد سيشمل كافة مناطق الجمهورية تقريبًا، سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات.

8- الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية.

9- الطرح الجديد يتضمن 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

10- الطرح الجديد يتضمن 11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

11- الطرح الجديد يتضمن 1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري .

12- الوحدت الجاهزة للتسليم الفورى عبارة عن 608 وحدة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة بمساحة 90 مترًا.

13- المدن المتاح بها وحدات تسليم فورى هى :..

- مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع 1000وحدة سكنية.

- السادات بواقع 2400 وحدة سكنية.

- أخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية.

- سوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية.

- قنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.

- غرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية.

- طيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.

14- الأولوية للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات.

15- الأولوية للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك في عدد من المحافظات وهى :..

- الجيزة (العياط، وجزر القطوري) بواقع 2455 وحدة سكنية.

- الشرقية بواقع 335 وحدة سكنية.

- المنوفية بواقع 3045 وحدة سكنية.

- الفيوم بواقع 3495 وحدة سكنية.

- الإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية.

- البحيرة بواقع 1320 وحدة سكنية.

- مطروح 400 وحدة سكنية.

- شمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية.

- جنوب سيناء 250 وحدة سكنية.

- بني سويف 825 وحدة سكنية.

- المنيا بواقع 777 وحدة سكنية.

- سوهاج بواقع 851 وحدة سكنية.

- قنا بواقع 2955 وحدة سكنية.

- أسيوط بواقع 3130 وحدة سكنية.

- الأقصر بواقع 2610 وحدة سكنية.

- أسوان بواقع 665 وحدة سكنية.

16- بالنسبة للوحدات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة وهى:...

- حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

17- الأسعار الخاصة بالطرح الجديدة جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة.

18- يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

19- يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

20- يتراوح سعر الوحدات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

21- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

22- الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

23- لا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

24- لا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.

25- لا يزيــد ســن صاحب الطلب مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الإجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019) فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـًا للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولة).

26- سيتم طرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطي الدخل بعد الانتهاء من الإعلان الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.

