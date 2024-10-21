شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بمنطقة العامرية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول مشروع تطوير وإعادة تأهيل ٦٠ منزلاً بقرية الروضة ٤٥ وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالأسكندرية بالإضافة إلى توفير مصادر دخل من المشروعات الصغيرة والذى قامت به شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وقام وزير البترول ومحافظ الاسكندرية بحضور الدكتور عمرو لطفى رئيس شركة أموك والمهندس احمد الجندى رئيس جمعية الاورمان واللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية بتسليم اهالى القريتين مفاتيح المنازل التى تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل.

شمل المشروع الذى نفذته شركة أموك تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالى منطقة العامرية بقريتى الروضة 45 والوفاء والأمل، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقريتين بواقع 60 منزلاً تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم توفير (20) مشروعاً صغيراً وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالى وذلك بتكلفة إجمالية اكثر من 19 مليون جنيه.

وأكد المهندس كريم بدوى فى كلمته أن مشروعات المسئولية المجتمعية التى ينفذها قطاع البترول فى المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، تأتى فى إطار حرص القطاع على لعب دور إيجابى فى خدمة المجتمع، لافتاً إلى انها تعد ايضا امتدادا لجهود الوزارة التى تهتم بتنمية العنصر البشرى ودعمه انطلاقاً من دوره الهام فى تحقيق النجاحات، موجهاً التحية للمسئولين عن تنفيذ هذه الأنشطة التى يتكامل وراءها قطاع البترول وشركائه لتصل إلى أهالينا فى المجتمعات المحيطة، كما وجه التحية لشركة أموك على جهودها فى هذه المشروعات، واعرب عن بالغ تقديره لاهالى القريتين مؤكدا أن توفير متطلباتهم وحياة كريمة لهم حق اصيل.

واكد محافظ الاسكندرية الفريق احمد خالد سعيد أن هذا المشروع يعد مثالاً متميزاً لبناء الإنسان تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية انعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية بداية للتنمية البشرية وبناء الإنسان.

و اضاف محافظ الاسكندرية أن هذا المشروع فى قريتى الروضة 45 والوفاء والامل يبرهن على أن الوزارة على درجة كبيرة من المسؤولية تجاه المواطن، وان هناك فروق شاسعة فى الوضع لصالح المواطن بعد تنفيذ مشروع وزارة البترول لإعادة تأهيل القريتين الذى حول السلبيات إلى مزايا ووفر إلى جانب تجديد المنازل مصادر الرزق والدخل المستدام لاهالى القريتين، مشيداً بجهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وقيادتها فى تقديم مشروعات نافعة للمجتمع.

ومن جانبه اكد الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) على حرصها على القيام بمسئوليتها المجتمعية واحداث أثر إيجابى فى المجتمع المحيط بها من خلال التعاون المثمر مع جمعية الأورمان، وأشار إلى أهمية المشروع الذى يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود ايجابى فى توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية فى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة).

واوضح المهندس احمد الجندى رئيس جمعية الأورمان أن هذا المشروع يعد جزء صغير مما قدمته وزارة البترول على مدار السنوات الماضية فى خدمة المجتمع، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة البترول فى مشروعات تخدم القطاع الصحى والرعاية المجتمعية للأسر الاولى بالرعاية وصلت قيمتها إلى 170 مليون جنيه.

شارك فى افتتاح مشروع تطوير القريتين

المهندس معتز عاطف

وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس هيئة البترول للتنمية المجتمعية وياسمين نجيب مسؤول المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية وفاطمة ابراهيم عضو فريق عمل المسؤولية المجتمعية بالوزارة.