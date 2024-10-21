شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للإسكان تفتح المجال للقطاع الخاص للشراكة فى مشروعات بهضبة المقطم والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام؛ للاستغلال الأمثل لمنطقة المقطم تزامنا مع عملية التطوير الشاملة التى تشهدها هضبة وكورنيش المقطم، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة المجال للشركات للدخول في مشروعات شراكة أو استغلال أراضى بصورة كاملة .

وحققت الشركة بقيادة المهندس محمد عبد المقصود، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، نحو مليار جنيه إيرادات نشاط العام المالى الماضى ونحو 450 مليون جنيه أرباحا، بحسب مؤشرات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فيما تستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه إيرادات و625 مليون جنيه أرباح بنهاية العام المالى الجارى.

وشدد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام على كافة الشركات بالاستغلال الأمثل للأصول من جانب وتنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية لها من جانب آخر .

وحول تفاصيل مشروع القطم تتم عملية التطوير على مساحة نحو 2 مليون متر، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر، بالتنسيق مع شركة النصر للإسكان والتعمير.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

