شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 560 ميجاوات من محطة أبيدوس الشمسية للشبكة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

انتهت شركة إيميا باور الامارتية من ربط 560 ميجا وات من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء ، وذلك بعد انتهاء تجارب التشغيل و التاكد من نجاح اختبارات الربط التي أجريت على مدار الأشهر الماضية، وعقب أيام من تركيب الخلية الشمسية الأخيرة بالمحطة.

و تقع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية على مساحة 10 آلاف متر مربع من صحراء كوم امبو بأسوان ، لتصبح بذلك أحد المشروعات القومية مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة لإضافة 4500 من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 لعدم الاضطرار للجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن استثمارات إيميا باورالامارتية في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، تتجاوز 2 مليار دولار، من خلال 3 مشروعات رئيسية هي: محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية (قدرة 500 ميجاوات- نظام بطاريات التخزين BESS قدرة 300 ميجاوات في الساعة)، ومشروع مزرعة "آمونت" لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومحطة "أبيدوس 2" (قدرة 1000 ميجاوات- مع نظام BESS بقدرة 600 ميجاوات في الساعة)..