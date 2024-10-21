شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يسجل أعلى مستوى فى التاريخ عند 2734 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب العالمي بعد بداية تداولات الأسبوع ليسجل مستوى تاريخي جديدة ويستكمل سلسلة الارتفاع الأخيرة التي بدأها الأسبوع الماضي، حيث يتزايد الطلب خلال شهر أكتوبر على الذهب كملاذ آمن فى ظل توسع التوترات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى اقتراب الانتخابات الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2736 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 2723 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2734 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

واستمر ارتفاع أسعار الذهب العالمي لخمس جلسات متتالية حيث سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليتخطى المستوى 2700 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.

ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها لمستويات تاريخية هذا الشهر يرجع بشكل كبير إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية لأن نتيجتها تبدو متقاربة للغاية ويمكن لأي من المرشحين الفوز.

يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.