شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 73.14 دولار لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد هبوط بأكثر من 7 % الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.11 % إلى 73.14 دولار للبرميل،وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.14 % إلى 69.32 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض برنت أكثر من 7% الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 8%.

وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من سبتمبر الماضي، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض المخاطر في الشرق الأوسط.

وخفضت الصين اليوم أسعار الإقراض القياسية كما كان متوقعًا، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد. وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن اقتصاد الصين نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط .