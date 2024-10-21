شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس شريف الصياد رئيسا للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

فاز المهندس شريف الصياد رئيساً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات، كما جاء المهندس حسام فريد أمين للصندوق والمهندس محمد العيادي وكيل أول والمهندس محمد سعد وكيل ثاني.

وحضر الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس التصديري للصناعات الهندسية السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وسط تناغم وتكامل كبير بين الغرفة الهندسة والمجلس التصديري.

وجاء التشكيل الكامل للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً حمل رقم 148 لسنة 2024 يشمل كلا من شريف الصياد شركة تريدكو الصياد وخليل إبراهيم خليل شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية، ومحمد سعد من سيجنفاي فيلبس مصر، أحمد صادق السويدي شركة المتحدة للمعادن "السويدي".

ويشمل التشكيل أحمد فكرى عبد الوهاب الشركة المصرية الألمانية (مرسيدس أجا) و كريم غبور شركة صناعة وسائل النقل الخفيف MCV‏، والمهندس حسام فريد شركة الوايلر فريد للطلمبات، المهندس محمد العايدي شركة طيبة العايدي.

ويضم التشكيل أيمن النجولي، مصنع النجولى لصناعة المسامير وسحب الأسلاك ، م/ أحمد مجدي شركة أس أي وايرنج سيستمز ايجيبت - سوميتومو، والمهندس محمد العربي شركة العربي للتجارة والصناعة والمهندس محمد قنديل – شركة قنديل مصر للنجف، وأمير نادر رياض شركة بافاريا ، وعبد الرحمن عسل شركة جلوبال ترونكس، المهندس رأفت الخناجرى الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.