الاقتصاد

الترخيص من «هيئة النقل» شرط لتعاقد الموردين مع شاحنات أجنبية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص من «هيئة النقل» شرط لتعاقد الموردين مع شاحنات أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة التجارة تعميما يتضمن إلزام التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات وما في حكمها بعدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل في المملكة، أو في بلد ثالث غير بلد تسجيل الشاحنة، إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الهيئة العامة للنقل.
وكان خطابا ورد لاتحاد الغرف المشار فيه خطاب وزارة التجارة الإلحاقي لخطاب بتاريخ سابق، والمعطوف على برقية الديوان الملكي، المتضمنة الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء، بشأن إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا