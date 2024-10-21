شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام صندوق النقد: الذكاء الاصطناعى فرصة مهمة لزيادة الإنتاجية ودعم النمو والان مع تفاصيل الخبر

قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى يعد فرصة مهمة لزيادة الإنتاجية، فأبحاث صندوق النقد تشير إلى أن الإدارة الجيدة للذكاء الاصطناعى بإمكانها زيادة النمو العالمى بما يصل إلى 0,8%.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى فى حاجة ماسة إلى قواعد تنظيمية وأخلاقية ذات طابع عالمى، موضحة أن الذكاء الاصطناعى لا حدود له وموجود بالفعل داخل الهواتف الذكية فى كل مكان مما يتطلب التحرك الفورى للعمل على كافة الجوانب المتعلقة بهذا التطور التكنولوجى الهام.

وتنطلق اليوم الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.