شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري ومجموعة طلعت مصطفى يقودان صعود المؤشر الرئيسى للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا بضغوط جني الأرباح على بعض أسهم المضاربات، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 29618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 36734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12955 نقطة.

وفيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 7521 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10594 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3086 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 8247 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وأم بي للهندسة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر بني سويف للأسمنت.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 1000 سهم، 558.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعا السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 3389 سهم، 15.7 مليون سهم، 986 آلاف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 545.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بذات الشركة 15 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة اودن للاستثمارات المالية عدد 2473 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 2282 سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، واشترت الثانية 100 ألف سهم، واشترت الثالثة 4 ملايين سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن توقيع عقد مع مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر، لتوريد محصول البنجر على أن يكون الحد الأدنى من الإيرادات 54.45 مليون جنيه، والحد الأعلى 82.5 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 337.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 667.5 مليون جنيه موزعة على 1.335 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة ممولة من أرباح العام المالي 2023.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء المقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية لشراء نسبة 65.59% من أسهم الشركة بسعر نقدي 78 قرشًا للسهم الواحد.