محافظ الأحساء يزور الفعاليات المصاحبة لموسم صرام الأحساء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس، الفعاليات المصاحبة لموسم صرام الأحساء، والمقامة في سوق الأربعاء بمدينة المبرز ، بحضور أمين الأحساء المهندس عصام الملا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.

وتجول سموّه على البرامج والفعاليات المصاحبة للموسم، والأركان والأجنحة المتعددة كواحة الطفل، ومعرض الواحة، وفعالية الحكواتي، وحياة الفلاح، ومنافذ الحِرف اليدوية، وإقامة ورش عمل، وركن القهوة السعودية، وركن تفاؤل التوعوي، كما شاهد سموّه والحضور لوحات غنائية تراثية وعروض الفلكورات الشعبية، واستعراضات لفن البستة، والمعزوفات الموسيقية.

يُذكر أن موسم صرام تمور الأحساء 2024 ، يُقام بشراكة إستراتيجية من محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، متمثلة في المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مبادرة “مواسم تمورنا”، وسط تنظيم خدمي وإشرافي من قِبل أمانة الأحساء، وشراكة تكاملية بين القطاعات الحكومية المعنية.

ويستهدف الموسم إبراز وتوسيع نطاق سوق التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتنظيم آلية البيع بصورة أفضل،إضافة إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور على القيام بدوره في تعزيز تبادل الخبرات، وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور، انطلاقًا مما يمثله موسم تمور الأحساء من ركيزة أساسية تسهم في إبراز الأبعاد التسويقية والثقافية المرتبطة بإنتاج التمور في المحافظة، إلى جانب الإيجابيات التي سيحققها للإسهام في اقتصاد المنطقة والمملكة بشكل عام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط