شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات بالمدينة، ومنها مشروعات المرافق والخدمات، والمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، والتي تشمل تنفيذ 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90م٢ كمرحلة عاجلة.

تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، في جولتها، أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات والعمارات السكنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ٨٤%.

كما تابعت "مخلوف" أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة "محطة كومبكت" بطاقة ١٠٠٠م٣، والتي بلغت نسبة تنفيذها ٨٠%، وأيضا أعمال تنفيذ شبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء.

كما تفقدت رئيس جهاز السويس الجديدة، موقف تنفيذ الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالمرحلة العاجلة بقطاع الطرق، والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الخدمية التي تشمل: السوق التجارية، بعدد ٨ محال بنسبة تنفيذ ٩٠%، ومدرسة تعليم أساسي سعة ٣٣ فصلاً بنسية تنفيذ ٧١%، وحضانة بنسبة تنفيذ ٦٤%.

ثم انتقلت مخلوف إلى تفقد تنفيذ أعمال خزان تكديس المياه سعة ١٠٠٠٠م٣، وكذا متابعة أعمال توصيل الغاز بالمدينة، وشددت على الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية للأعمال.