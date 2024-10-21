شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ3720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات المسائية مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 20 جنيهاً بسوق الصاغة بعد عدة قفزات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3720 جنيهاً للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4251 جنيها.

عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

عيار 18 يسجل 3188 جنيها.

الجنيه الذهب 29760 جنيها.

الطلب على الذهب في مصر يواصل الصعود

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع في سعر الذهب بمصر، حيث وجد الذهب الدعم من القفزة الكبيرة في سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو المحرك الرئيسي لسعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة التي تشهد حيادية في تأثير عوامل التسعير الأخرى.

وارتفع الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة صعود 3.1% ليسجل ارتفاع بمقدار 115 جنيها حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3595 جنيه للجرام.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر بدعم من تسجيل الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة، حيث تمكن سعر الذهب المحلي من تجميع زخم إيجابي كافي دفعه لاختراق مستهدفه المبدئي عند 3650 جنيه للجرام، ليستهدف حالياً المستوى 3750 جنيها للجرام، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.