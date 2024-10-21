شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ساسكو» إلى 11.21 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وانخفاض مصروف الزكاة.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق، مخصص الخسائر الائتمانية، وتكاليف التمويل، وانخفاض إيرادات الاستثمارات.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى ارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض إيرادات التمويل.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، مخصص الخسائر الائتمانية، ومصروف الزكاة، وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وانخفاض مصروف الزكاة.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق، مخصص الخسائر الائتمانية، وتكاليف التمويل، وانخفاض إيرادات الاستثمارات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 14% إلى 11.21 مليون ريال، مقارنة [ـ9.83 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وانخفاض مصروف الزكاة.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق، مخصص الخسائر الائتمانية، وتكاليف التمويل، وانخفاض إيرادات الاستثمارات.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى ارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض إيرادات التمويل.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، مخصص الخسائر الائتمانية، ومصروف الزكاة، وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وانخفاض مصروف الزكاة.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق، مخصص الخسائر الائتمانية، وتكاليف التمويل، وانخفاض إيرادات الاستثمارات.