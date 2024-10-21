شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: ترسية مشروع تطوير منصة مركز الإقامة المميزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع تحسين وتطوير منصة مركز الإقامة المميزة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (10%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير منصة مركز الإقامة المميزة
ونوهت باستلام إشعار الترسية نهاية يوم الأحد بتاريخ 1446/04/17هـ الموافق 2024/10/20م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (10%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير منصة مركز الإقامة المميزة
ونوهت باستلام إشعار الترسية نهاية يوم الأحد بتاريخ 1446/04/17هـ الموافق 2024/10/20م.