شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: انتهاء أعمال الصيانة الدورية لمصنع «العالمية للبوليمرات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للبوليمرات. (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) والبدء في تشغيل المصنع يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن خلال هذا التوقف المجدول لمصنع الشركة العالمية للبوليمرات تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي -إن شاء الله- على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.
وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قد أعلنت في 10 أكتوبر الحالي، القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للبوليمرات.
وسينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول في نتائج الربع الرابع من عام 2024م. علماً بأن الشركة أعلنت اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن خلال هذا التوقف المجدول لمصنع الشركة العالمية للبوليمرات تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي -إن شاء الله- على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.
وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قد أعلنت في 10 أكتوبر الحالي، القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للبوليمرات.
وسينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول في نتائج الربع الرابع من عام 2024م. علماً بأن الشركة أعلنت اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.