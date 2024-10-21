الاقتصاد

انخفاض أرباح «كوارا» إلى 12.67 مليون ريال في الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة كوارا للتمويل بنسبة 18.5% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.675 مليون ريال، مقابل، 15.561 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة وشطب التعثر.
وأضافت أنه لم يحدث أي تغيير بشكل كبير في صافي الأرباح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إذ تم الحفاظ على مستوى الربحية بسبب الزيادة في الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية.
ويعود الانخفاض في الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة وشطب التعثر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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