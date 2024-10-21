شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «كوارا» إلى 12.67 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة كوارا للتمويل بنسبة 18.5% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.675 مليون ريال، مقابل، 15.561 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة وشطب التعثر.
وأضافت أنه لم يحدث أي تغيير بشكل كبير في صافي الأرباح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إذ تم الحفاظ على مستوى الربحية بسبب الزيادة في الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية.
ويعود الانخفاض في الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة وشطب التعثر.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة وشطب التعثر.
وأضافت أنه لم يحدث أي تغيير بشكل كبير في صافي الأرباح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إذ تم الحفاظ على مستوى الربحية بسبب الزيادة في الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية.
ويعود الانخفاض في الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة وشطب التعثر.