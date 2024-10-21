شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تام» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تام التنموية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الأحد 17/04/1446هـ الموافق 20/10/2024م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة الرياض) - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024م، ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ 29/10/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: عمر الجريس، وعلي شنيمر، وسامر جندي، وعبدالله يوسف، وعبدالله إلياس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024م، ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ 29/10/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: عمر الجريس، وعلي شنيمر، وسامر جندي، وعبدالله يوسف، وعبدالله إلياس.