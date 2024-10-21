شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ17.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، أمس، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل 66% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس شمال مدينة الرياض بهدف تطبيق خطتها الإستراتيجية لزيادة مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة.
وأضافت أن قيمة التمويل تقدر بـ 17.831 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 24 شهرا.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن العقار محل التمويل لصالح مصرف الراجحي وذلك حتى يتم سداد التسهيل الإئتماني بالكامل، وسند لأمر صادر من الشركة بقيمة التسهيلات لصالح البنك وفق اتفاقية التسهيلات، وكفالة كل من رئيس مجلس الإدارة أحمد الحربي ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد آل داود كفالة غرم وأداء وإلتزام لكافة التسهيلات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل 66% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس شمال مدينة الرياض بهدف تطبيق خطتها الإستراتيجية لزيادة مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة.
وأضافت أن قيمة التمويل تقدر بـ 17.831 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 24 شهرا.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن العقار محل التمويل لصالح مصرف الراجحي وذلك حتى يتم سداد التسهيل الإئتماني بالكامل، وسند لأمر صادر من الشركة بقيمة التسهيلات لصالح البنك وفق اتفاقية التسهيلات، وكفالة كل من رئيس مجلس الإدارة أحمد الحربي ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد آل داود كفالة غرم وأداء وإلتزام لكافة التسهيلات.