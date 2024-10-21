شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» توقع عقدا لتسويق وبيع منتجاتها عبر موزع في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، أمس، مع شركة أطلس طيبة للمصاعد أن تكون موزعا معتمدا لتسويق وبيع وتوزيع منتجات الشركة، وتقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك في نطاق منطقة المدينة المنورة فقط.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاق يأتي في إطار التوسع وتوزيع منتج الشركة في السوق السعودي وتلبية احتياجاته.
وأضافت أن التعاقد يسهم في زيادة أعمال الشركة في مجالها بالمملكة العربية السعودية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، إذ أن شركة أطلس طيبة للمصاعد لديها خبرة وكفاءة كبيرة في هذا المجال.
وأوضحت أن الاتفاق يشمل: افتتاح وتشغيل معارض ومستودعات ومنافذ بيع المنتجات وهي عبارة عن مصاعد وقطع الغيار وكافة منتجات الشركة ولا يحق للموزع استخدام منافذ بيع الإلكترونية.
وأفادت بأن قيمة العقد تعتمد على قيمة المنتجات المشتراة في الفترة من 2024م وحتى 2027م، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في نهاية العام المالي 31/12/2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاق يأتي في إطار التوسع وتوزيع منتج الشركة في السوق السعودي وتلبية احتياجاته.
وأضافت أن التعاقد يسهم في زيادة أعمال الشركة في مجالها بالمملكة العربية السعودية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، إذ أن شركة أطلس طيبة للمصاعد لديها خبرة وكفاءة كبيرة في هذا المجال.
وأوضحت أن الاتفاق يشمل: افتتاح وتشغيل معارض ومستودعات ومنافذ بيع المنتجات وهي عبارة عن مصاعد وقطع الغيار وكافة منتجات الشركة ولا يحق للموزع استخدام منافذ بيع الإلكترونية.
وأفادت بأن قيمة العقد تعتمد على قيمة المنتجات المشتراة في الفترة من 2024م وحتى 2027م، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في نهاية العام المالي 31/12/2025م.