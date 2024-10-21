شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت محركات لدولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، أمس، عقدا مع شركة الدائرة الأولى للاستثمار، لتوريد بضاعة زيوت محركات لإحدى دول أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 685,196 دولار بما يعادل 2,569,488 ريال، فيما تبلغ مدة العقد 60 يوما من تاريخ توقيع العقد.
وسيكون لهذا العقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 685,196 دولار بما يعادل 2,569,488 ريال، فيما تبلغ مدة العقد 60 يوما من تاريخ توقيع العقد.
وسيكون لهذا العقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م.