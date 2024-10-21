شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية»: بيع «إم بي سي» جزءا من حصتها في الشركة بـ416.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بإتمام اﻟﺼﻔﻘﺔ، أمس، ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره 416,500,000 رﻳﺎل، وذلك من ﺧﻼل ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات النظامية ذات اﻟﺼﻠﺔ.

يأتي هذا القرار كخطوة مالية استراتيجية اتخذتها شركة مجموعة إم ﺑﻲ ﺳﻲ لتلبية التزاماتها المالية وتعزيز مركزها المالي كما جاء في إعلان تداول ونشرة إصدار شركة مجموعة إم بي سي.

وستحتفظ المجموعة بنسبة 15.1% من أسهم "الشركة العربية" كاستثمار في شركة زميلة، فيما ستخضع الأسهم المتبقية التي تملكها شركة مجموعة إم بي سي لفترة حظر تعاقدية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الصفقة. الدمام - شريف احمد - أعلنت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ عن قيام ﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إم ﺑﻲ ﺳﻲ (أحد كبار المساهمين) ببيع ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ﻳشمل البيع ﻋﺪد 2,450,000 ﺳﻬﻤﺎً ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 4.9% ﻣﻦ رأس ﻣﺎل "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.ونوهت بإتمام اﻟﺼﻔﻘﺔ، أمس، ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره 416,500,000 رﻳﺎل، وذلك من ﺧﻼل ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات النظامية ذات اﻟﺼﻠﺔ.يأتي هذا القرار كخطوة مالية استراتيجية اتخذتها شركة مجموعة إم ﺑﻲ ﺳﻲ لتلبية التزاماتها المالية وتعزيز مركزها المالي كما جاء في إعلان تداول ونشرة إصدار شركة مجموعة إم بي سي.وستحتفظ المجموعة بنسبة 15.1% من أسهم "الشركة العربية" كاستثمار في شركة زميلة، فيما ستخضع الأسهم المتبقية التي تملكها شركة مجموعة إم بي سي لفترة حظر تعاقدية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الصفقة.