شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. تراجع 3 جنيهات بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات بورصة الدواجن اليوم الاثنين 21 أكتوبر في مصر، عقب انخفاض الفراخ البيضاء بحوالي 3 جنيها في تعاملات اليوم، ليسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 70 جنيها، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 81 جنيها إلى 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وشهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض حوالي 39 جنيهًا، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 28 جنيها من مستويات 33 جنيها والبلدي انخفض إلى مستويات 13 جنيها خلال هذا الأسبوع.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعا إلى مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها في الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 73 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وتراجع البط المسكوفي إلى 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.