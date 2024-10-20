شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع أمين وزارة الطاقة اليونانية التعاون فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بارسطوتيلس إيفاليوتيس أمين عام وزارة الطاقة اليونانية علي هامش مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط MOC 2024 المنعقد حالياً في مدينة الإسكندرية، وذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

تناول اللقاء المجالات الجديدة للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة ومنها التعاون في تطبيق تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه CCS في إطار الأهمية البالغة لموضوع الاستدامة البيئية وإزالة الكربون كأولوية لصناعة الطاقة بالتوازي مع الجهود الحثيثة لتنمية الموارد وتأمين الإمدادات.

وناقش اللقاء في هذا الصدد، النتائج الإيجابية المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره اليوناني مؤخراً خلال زيارته للقاهرة، والاتفاق علي التعاون في مجال احتجاز الكربون وتخزينه CCS، ومتابعة ذلك من خلال المسؤولين و فرق العمل من الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلي مشاركة الجانب اليوناني في مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط MOC2024 ، والتي تأتي في إطار دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين مصر واليونان والاستفادة من هذا الحدث الاستثنائي كمنصة لاستعراض التطورات والتحديات التى تشهدها صناعة البترول والغاز وما يمكن العمل عليه لإطلاق الإمكانات الواعدة من موارد الغاز بمنطقة المتوسط .