شكرا لقرائتكم خبر عن المجالس التصديرية تحسم تشكيل هيئات المكاتب بالانتخاب هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تجتمع المجالس التصديرية خلال هذا الأسبوع لتشكيل هيئات المكاتب لمدة 3 سنوات بعد قرارات وزير الاستثمار حسن الخطيب بتشكيل المجالس وتغير نظام اختيار رؤساء المجالس والوكيلين وأمين الصندوق لتصبح جميع المناصب بالانتخاب وليس التعيين.

وأصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً حمل رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

وجاء في المادة الأولي من قرار وزير الاستثمار، "يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب مكونة من رئيس المجلس ووكيلين وأمين صندوق وينتخب المجلس هيئة المكتب مع كل دورة إنعقاد".

وتضمن التشكيل إضافة مجلس تصديري للاستثمار العقاري ومجلس جديد للتشييد والبناء وتم فصل المفروشات المنزلية عن مجلس الغزل والمنسوجات.