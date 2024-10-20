شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عفت: مصر أثبتت جدارتها في صناعة الأتوبيسات محليا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 07:00 م

قال "تامر عفت" خبير سيارات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن صناعة الأتوبيسات فى مصر استطاعت أن تثبت جدارتها محليا وعالميا، حيث إنها غزت لندن وغيرها من الدول الأوربية ووصلت للعالمية حاملة شعار " صنع فى مصر " .

وأضاف " عفت " فى تصريحاته أن الأتوبيسات المجمعة محليا بنسبة مكون محلى تتخطى 80 %، وأثبت قدرتها على المنافسة سواء من جانب الجودة العالية أو من خلال اختراق أسواق أوربية عدة.

وتوقع أيضا أن تشهد مصر طفرة كبيرة فى مجال صناعة الأتوبيسات مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أحدث اتوبيسات مجمعة محليا وتحمل شعار " صنع فى مصر " قريبا.