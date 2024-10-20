شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تسعى للتفوق على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى شركة "علي بابا" الصينية، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، إلى تعزيز موقعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وذلك في إطار سعيها لمنافسة نظيراتها الأمريكية مثل "جوجل" و"تسلا". وتستثمر "علي بابا" مبالغ ضخمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بهدف تعزيز مكانتها في السوق العالمي الذي يزداد تنافساً. مشروعات «علي بابا» الجديدة وفي هذا السياق، أعلنت «علي بابا» عن سلسلة من المشاريع الجديدة التي تركز على تطوير خوارزميات متقدمة في مجال القيادة الذاتية، بما في ذلك تكنولوجيا التعرف على الصور وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي. وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الذكية ازدهاراً كبيراً على مستوى العالم، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى تقديم حلول جديدة تزيد من سلامة وراحة السائقين.

اقرأ أيضاً: الصين تدخل منافسة حامية مع أمريكا بأكبر نموذج ذكاء اصطناعي منصات سحابية صينية قوية كما تعمل «علي بابا» على تطوير منصات سحابية أكثر قوة وفعالية لدعم هذه التقنيات، وهو ما يعد خطوة ضرورية في هذا المجال. ويعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الشركة الأوسع لتعزيز تواجدها في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل أيضاً قطاعات أخرى مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية. منافسة الشركات الأمريكية ورغم أن الشركات الأمريكية مثل "تسلا" و"وايمو" (التابعة لـ"جوجل") تتمتع بتقدم كبير في هذا المجال، إلا أن "علي بابا" تسعى جاهدة لتضييق الفجوة من خلال الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة.

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وتستند الشركة إلى خبرتها الطويلة في تحليل البيانات الضخمة وتطوير الأنظمة السحابية لتقديم أداء أكثر فعالية في هذا السوق. رهان على الذكاء الاصطناعي على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات الصينية في الأسواق العالمية، بما في ذلك القيود التكنولوجية التي تفرضها الولايات المتحدة، إلا أن "علي بابا" تراهن على قوة الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية لتكون جزءاً من مستقبل التكنولوجيا العالمي.