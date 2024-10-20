شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ديليفري هيرو بـ561.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ديليفري هيرو مصر، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 561.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة بيانكي للاستثمار السياحي والعقاري بحجم تداول 364.5 ألف سهم بقيمة 283.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة بلا حدود للتنمية العمرانية بحجم تداول 720 ألف سهم بقيمة 18 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.7 مليون سهم بقيمة أكثر من 876.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 60 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 2.120 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 689.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.7 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 93.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.4%، والعرب على 3.69%، واستحوذت المؤسسات على 22.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 88.6 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54.7 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 29528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 36667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 12899 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 8138 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة.