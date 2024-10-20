شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركات عالمية لتعزيز التعاون البترولى والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية حالياً ، شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وشركات عالمية لتعزيز التعاون فى مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والتقاط ونقل وتخزين ثاني اوكسيد الكربون والطاقة المستدامةوتدريب القيادات في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

اتفاقية تعاون بين شركة ايجاس وشركة ديسفا اليونانية

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينة.

وقع على الاتفاقية المهندس يس محمد احمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس وماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية .

مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وشركة "ديسفا" اليونانية

وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والتقاط ونقل ثاني اوكسيد الكربون والطاقة المستدامة واعاده تخزينه بين مصر واليونان.

وتشمل هذه المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات البنية التحتية للغاز و الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون، بالإضافة إلى دراسة فرص استثمارية مشتركة، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة .

وقع مذكره التفاهم المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب شركة جاسكو و ماريا ريتا جالى الرئيس التنفيذي شركة ديسفا.

مذكرة تفاهم بين جاسكو وبيكرريسك الأمريكية

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون.

وسيتضمن هذا التعاون تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق التعاون في:

- تطوير البرمجيات المتطورة المتعلقة بسلامة العمليات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة.

- الاستفادة من خبرات وقدرات شركة جاسكو في دراسات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وازالة الكربون

- ⁠التدريب والتوعية ورفع الكفاءات بمجال سلامه العمليات وكفاءة الطاقة.

وذلك في مشروعات بيكرريسك المختلفة داخل وخارج مصر .

وقع الاتفاقية عن جاسكو السيد المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وعن شركة بيكرريسك وين ريبش مدير تطوير الأعمال الدولية والتسويق بالشركة .

مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل

وتهدف إلى تدريب وتطوير القيادات في مجال الصحة والسلامة والبيئة بالشركات التابعة للهيئة بالتعاون مع شركة شل من خلال شل مصر انطلاقا من مكانتها كمشغل مسؤول وواحدة من شركات الطاقة الرائدة في إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، وتمتلك معرفة وخبرة تم اكتسابها من خلال مشروعاتها حول العالم وعقود زمنية من تطوير قيادة الصحة والسلامة والبيئة.

وقع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وداليا الجابرى رئيسة شركة شل مصر.



