شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 49 مشروعًا لبرنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار اليوم، تأهّل 6 شركات تعدينية ضمن الدفعة الأولى المؤهلة للاستفادة من برنامج "تمكين الاستكشاف التعديني"، الذي أطلقته الوزارتان خلال مؤتمر التعدين الدولي 2024م؛ في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية وجاذبية قطاع التعدين في المملكة، وتسريع عمليات الاستكشاف التعديني، وزيادة موثوقية البيانات الفنّية والجيولوجية.

ويقلّل البرنامج من المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحل العمل الأولية، ويشجّع الاستثمار في الاستكشاف التعديني بصفته أهم مراحل العمل في هذا القطاع الحيوي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. 82 طلبا في بيان مشترك أكدت الوزارتان على الإقبال الكبير من الشركات المحلية والدولية للالتحاق بالبرنامج، حيث قُيّم 82 طلبًا قدمتها 18 شركة، ونتج عن ذلك الموافقة المبدئية على 49 طلبًا تقدمت بها 6 شركات لتنفيذ مشاريعها الاستكشافية المتوافقة مع أهداف البرنامج ومعايير المشاركة فيه، تمهيدًا لاستكمال بقية المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد هذه المشاريع ضمن البرنامج.

ويسهم برنامج "تمكين الاستكشاف التعديني" في تمكين شركات التعدين المتأهلة للانضمام إلى البرنامج، وتعزيز قدراتها الاستكشافية ضمن نطاق رخص الكشف التعدينية الممنوحة لها. تمكين 54 موظفا ويغطي البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ4000 كيلومتر مربع، وإجمالي تكاليف أمتار حفر بـ179 مليون ريال ، موزعة بين الحفر الماسي والدوراني وغيرها من أنواع الحفر، إضافة إلى تكاليف 12 مليون ريال من المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وتمكينًا لـ54 موظفًا من الكفاءات، تشمل 25 خبيرًا و29 موهبة سعودية.

وتحرص الوزارتان على استكمال العمل في الدفعة الثانية للبرنامج التي سيعلن عنها في شهر يناير المقبل، وذلك في إطار توسيع نطاق الاستكشاف التعديني في المناطق غير المستكشفة، مع التركيز على المعادن الإستراتيجية مثل النحاس، الليثيوم، النيكل، الذهب، والحديد، ضمن جهود المملكة ومساعيها لتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين، وتقديم بيانات جيولوجية متطورة وفقًا للمعايير الدولية، ما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وجاذبة للشركات الرائدة عالميًا.

ويأتي الإعلان عن الدفعة الأولى من الشركات المؤهلة لبرنامج "تمكين الاستكشاف التعديني"؛ ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم من وزارة الاستثمار، لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، كما يأتي متزامنًا مع الزيارات الرسمية التي يقوم بها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ونائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر إلى مختلف دول العالم، وآخر تلك الزيارات، زيارة الوزير إلى كندا وإيطاليا وإسبانيا، واجتمع خلالها مع كبرى الشركات التعدينية البارزة في مجال الاستكشاف التعديني والتنقيب عن المعادن.

واستعرض الوزير أمام تلك الشركات الفرص الاستثمارية النوعية لاستكشاف الأحزمة المتمعدنة في منطقة الدرع العربي بالمملكة، والممكنات التي تقدّمها منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين في كل مراحل مشروعاتهم، ومن تلك الممكنات برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف التعديني، وتسريع وتيرة الاستكشاف الابتكاري.

