شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي»: بيع جزء من حصة الشركة في «العربية للتعهدات» بـ416.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأفادت بأن الشركة العربية تعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية. وتشمل أعمال الشركة العربية إقامة وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية، وتحديداً إعلانات الطرق والإعلانات الداخلية.

وتبلغ القيمة الدفترية لكامل حصة الشركة في الشركة العربية حوالي مليار ريال، وتبلغ القيمة الدفترية للحصة المباعة من خلال الصفقة حوالي 246 مليون ريال.

وتهدف الصفقة الى تعزيز المركز المالي للشركة وتحقيق جزء من أرباح استثمارات الشركة، ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة للشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ونوهت باستخدام متحصلات الصفقة لدعم أنشطة الشركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة إم بي سي بيع جزء من حصتها في الشركة العربية للتعهدات الفنية ، يتمثل في عدد 2,450,000 سهماً تمثل ما نسبته 4.9% من رأس مال الشركة العربية إلى مجموعة من المستثمرين.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن الشركة نفذت عملية بيع الأسهم من خلال صفقات متفاوض عليها وفق الإجراءات ذات الصلة، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ416.5 مليون ريال.وأفادت بأن الشركة العربية تعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية. وتشمل أعمال الشركة العربية إقامة وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية، وتحديداً إعلانات الطرق والإعلانات الداخلية.وتبلغ القيمة الدفترية لكامل حصة الشركة في الشركة العربية حوالي مليار ريال، وتبلغ القيمة الدفترية للحصة المباعة من خلال الصفقة حوالي 246 مليون ريال.وتهدف الصفقة الى تعزيز المركز المالي للشركة وتحقيق جزء من أرباح استثمارات الشركة، ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة للشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.ونوهت باستخدام متحصلات الصفقة لدعم أنشطة الشركة.