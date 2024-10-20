شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «التنمية الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية