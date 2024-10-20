شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «التنمية الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية -بالتمرير- تعيين طارق العبادي عضوا في مجلس الإدارة، لاستكمال دورة المجلس الحالي، التي تنتهي في 16 أبريل 2025.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 30 سبتمبر 2024م، مستجدات تتعلق بتعيين عضو جديد في المجلس.
ويشغل طارق العبادي حالياً منصب رئيس الشؤون القانونية لمجموعة الدباغ، فيما يتمتع بخبرة واسعة كمحامي للشركات الخاصة. كما يشغل منصب استشاري للعديد من الشركات التابعة لمجموعة الدباغ في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.
وعلى الصعيد العلمي، حصل العبادي على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية وعلى درجة الماجستير في القانون الخاص من الجامعة الأردنية بالإضافة الى درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كينت – المملكة المتحدة.
وأوضحت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 30 سبتمبر 2024م، مستجدات تتعلق بتعيين عضو جديد في المجلس.
ويشغل طارق العبادي حالياً منصب رئيس الشؤون القانونية لمجموعة الدباغ، فيما يتمتع بخبرة واسعة كمحامي للشركات الخاصة. كما يشغل منصب استشاري للعديد من الشركات التابعة لمجموعة الدباغ في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.
وعلى الصعيد العلمي، حصل العبادي على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية وعلى درجة الماجستير في القانون الخاص من الجامعة الأردنية بالإضافة الى درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كينت – المملكة المتحدة.
وأوضحت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.