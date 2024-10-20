شكرا لقرائتكم خبر عن «جاكو» تتسلم 1.84 مليون ريال من «مزارع فقيه للدواجن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) استلامها 1.840 مليون ريال من شركة مزارع فقيه للدواجن.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية الأرض والتي شملت إتمام إجراءات التنفيذ وإفراغ الصك باسم شركة مزارع فقيه للدواجن.
وكانت شركة القصيم القابضة للاستثمار قد أعلنت صدور حكم قضائي ضد عضو مجلس الإدارة السابق بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية الأرض والتي شملت إتمام إجراءات التنفيذ وإفراغ الصك باسم شركة مزارع فقيه للدواجن.
وكانت شركة القصيم القابضة للاستثمار قد أعلنت صدور حكم قضائي ضد عضو مجلس الإدارة السابق بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.