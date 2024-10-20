الاقتصاد

«جاكو» تتسلم 1.84 مليون ريال من «مزارع فقيه للدواجن»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) استلامها 1.840 مليون ريال من شركة مزارع فقيه للدواجن.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يأتي هذا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية الأرض والتي شملت إتمام إجراءات التنفيذ وإفراغ الصك باسم شركة مزارع فقيه للدواجن.
وكانت شركة القصيم القابضة للاستثمار قد أعلنت صدور حكم قضائي ضد عضو مجلس الإدارة السابق بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.
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