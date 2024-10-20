"هندسة البرمجيات" يبحث نماذج اللغات الكبيرة باستخدام تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع

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الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:47 م

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة حول نماذج اللغات الكبيرة باستخدام تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع وذلك يوم 24 أكتوبر عبر الإنترنت.

وستوفر الندوة مقدمة حول نماذج اللغات الكبيرة وشرحًا لتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع وهي طريقة لتحسين دقة استجابات نماذج اللغات الكبيرة من خلال استخراج الحقائق من قواعد المعرفة الخارجية.

كما ستركز الندوة على هندسة هذه التقنية ومزاياها والقيود المتعلقة بها، وستتضمن تجربة سريعة لتطبيقها على نطاق محلي.

ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (المعروف باسم SECC) هو كيان مصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى سد الفجوة بين اتجاهات التكنولوجيا اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية البيئية والاتجاهات الحالية.

في يونيو 2001، انطلقت أعمال المركز كجزء من جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وتم دمج المركز في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاحقًا عام 2005.

ويلعب المركز دوراً هاماً في تحسين عمليات والارتقاء بمحتوى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات المحلية. ويقوم المركز بصقل كفاءات تكنولوجيا المعلومات، ويعزز قدرات الشركات الداخلية ويبني كوادر الصناعة.