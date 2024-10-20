شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.04% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 2.120 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 29528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 36667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 12899 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.