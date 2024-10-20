شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 8% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 7%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 8%.

وسجلت أسعار النفط 73.06دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.22 دولار للبرميل.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025.

ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي تجاوزت التوقعات في سبتمبر الماضي.

كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلبا على عمليات المعالجة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيا نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر تشرين الأول ليسجل 13.5 مليون برميل يوميا بعد تسجيل الذروة السابقة عند 13.4 مليون برميل يوميا قبل شهرين.