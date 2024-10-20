شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يقفز 920 جنيها خلال أسبوع.. لماذا الصعود؟ والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الجنيه الذهب في مصر خلال أسبوع بحوالي 920 جنيهًا على مدار تداولات الأسبوع، بسبب ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر بحوالي 115 جنيهًا.

ويسجل الجنيه الذهب 29680 جنيها الآن في سوق الصاغة مقابل 28760 جنيهًا مطلع تداولات الأسبوع، وذلك مع استمرار صعود سعر الذهب في السوق المصري والبورصة العالمية.

ارتفع سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد بحوالي 5 جنيهات، قياسًا على سعر الذهب في مصر أمس، وسجل الذهب في سوق الصاغة صعود ملحوظ بسبب القفزة في سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4240 جنيها.

عيار 21 يسجل 3710 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3180 جنيها.

على مدار الأسبوع الماضي شهد الذهب تطورات كبيرة خاصة في السوق المصري، في ظل ارتفاع عالمي كبير للذهب، حيث قفزت أوقية الذهب عالميًا 2.4 % لتغلق عند 2722 دولارًا، مما ينعكس على أداء الذهب في مصر الذي سجل صعود تجاوز 3%



شهد الأسبوع الماضي ارتفاع في سعر الذهب بمصر، حيث وجد الذهب الدعم من القفزة الكبيرة في سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو المحرك الرئيسي لسعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة التي تشهد حيادية في تأثير عوامل التسعير الأخرى.