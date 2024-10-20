شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 30129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 37378 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13162 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 7658 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10770 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3147 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وأم بي للهندسة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.43 مليون وثيقة بدلا من 3.415 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمالية والصناعية المصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 132 سهمًا، 7980 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 15 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 270.3 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 65.2 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20.3 ألف سهم، 3.94 مليون سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تحقيق مبيعات بلغت 768.2 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 487.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 57.46%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 98.5 مليون جنيه مقارنة مع 59.2 مليون جنيه بنسبة نمو 66.45%.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، عن موافقة مجلس الإدارة على السماح ببدء الفحص النافي للجهالة للعرض المقدم من شركة أرلا للاستحواذ على شركة دومتي.

كما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners LLP للاستحواذ على حتى حصة 49% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز في صفقة استثمارية (شراء ثانوي وزيادة رأس المال وقرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية) بإجمالي مبلغ 40 مليون دولار، وبقيمة تقديرية للشركة تساوي 65 مليون دولار، وتعيين شركة فاكت (مستشار مالي مستقل) لغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة راية فودز، واعتمادها من مراقب حسابات الشركة، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

في نفس الصدد أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة كيان لإدارة الأصول العقارية للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة طنطا، وتعديل العرض إلى رفع نسبة المشاركة لتكون نسبة الشركة العربية 36%، ورفع قيمة جدية التعاقد إلى 50 مليون جنيه تسدد على دفعتين عند التوقيع على العقد، والباقي عند استلام التراخيص وتخصم على 4 سنوات.

فيما أعلنت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، عن تفويض العضو المنتدب بإنهاء إجراءات بيع مشروع سهل حشيش، ضمن أعمال تحت التنفيذ بكافة مقوماته والبالغ مساحتها 30 ألف متر، والمخصص إسكان عاملين أرض ورسومات مع مراعاة المادة 43 مكرر من قواعد القيد والشطب لأوراق البورصة المصرية، والموافقة على بيع 2 سيارة ملاكي ملك الشركة مهلكة دفتريًا مع تفويض العضو المنتدب في إنهاء إجراءات البيع.