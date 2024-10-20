شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أبكس العالمية: موك مؤتمر فنى يهتم بتطور الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

قال توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية، أن مؤتمر موك الذى إنطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فنى يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ودعم جهود زيادة الإنتاج ومواجهة التحديات وتحسين التعاون الإقليمى من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.

وافتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) والذى تعود دورته الجديدة هذا العام بمدينة الإسكندرية بشعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام".

وتستمر فاعلياته على مدار 3 أيام بمشاركة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وامين عام وزارة الطاقة اليونانية وأمناء عدد من المنظمات الدولية الكبري في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والتي تضم امين عام منتدي غاز شرق المتوسط، ومدير عام مرصد الطاقة المتوسطي، ولفيف من قيادات صناعة البترول المصرية والمديرين التنفيذيين بالشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا والخبراء.

ويهدف المؤتمر إلي زيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير صناعة الطاقة.



