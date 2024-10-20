شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكرم حمدى عبد العزيز كأحد المؤثرين فى صناعة البترول على مدار عقود والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التواصل والعمل الجاد وإيمانه بأهمية الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه في ظل تواجد هذا الجمع المتنوع يقدم تقديره لدور أحد المؤثرين في صناعة البترول على مدار عقود وهو حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي السابق للوزارة كنموذج داعم لسياسات العمل البترولي وصوت وصورة للقطاع يتحدث عنه بكفاءة في أوقات التحديات والأوقات الجيدة علي حد سواء، وأنه يعمل بروح التعاون، وأنه كان دوماً ملماً بكافة تفاصيل الصناعة البترولية على مدى عقود.

وأعرب حمدي عبدالعزيز عن اعتزازه بهذا التكريم الذي قدمه له المهندس كريم بدوي والذي نبع من شخصه الكريم وبشكل مفاجئ للجميع بما فيهم أنا، شاكراً له هذا التكريم الذي يراه تكريماً له ولزملائه من إدارة الإعلام علي جهودهم ومساندتهم المخلصة .

ومن جانبه صرح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا التكريم هو تأكيد على التواصل والبناء المستمر الذي يعمل به قطاع البترول، وأن ذلك هو أحد التوجهات الرئيسية التي يوليها المهندس كريم بدوي أهمية في ظل تقديره للعطاء والجهود الدؤوبة وحرصه على تطويرها.